«Локомотив» на выезде обыграл «Рубин» и вышел в 1/2 финала Кубка России

В ответном матче 1/4 финала Кубка России казанский «Рубин» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».



На 76-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов показал две жёлтые карточки защитнику «Рубина» Филипу Уремовичу. Через 2 минуты защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес отправил в ворота казанской команды единственный мяч.



Напомним, первая встреча команд, в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Юрия Сёмина. Таким образом, московский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, а казанский «Рубин» завершил выступления в соревновании.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). По количеству выигранных трофеев «железнодорожники» делят первое-второе место с ЦСКА.