Кьеза: у Роналду не такой талант, как у Месси, но он выиграл 5 «Золотых мячей»

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза заявил, что для него источником мотивации является форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«В течение двух или трёх лет мне не удавалось получить игровое время. Моя физическая форма уступала форме сверстников.

Когда тебе 14 или 15 лет, начинаешь в таких ситуациях чувствовать печаль. Я неоднократно был близок к тому, чтобы сдаться. Но семья всегда верила в меня, и это помогло.

Когда не играл, думал о том, что сыграю в следующем матче. Упорная работа на тренировках дала результат. Именно благодаря этому я стал играть в Серии А, теперь пытаюсь становиться всё лучше и лучше.

У меня такой же подход, как и у Криштиану Роналду. У него нет таланта Месси, но он выиграл столько же «Золотых мячей», как и Лео. Криштиану — настоящий профессионал, своим примером он показывает, что нужно обращать внимание на каждую деталь, чтобы подняться на вершину», — цитирует Кьезу Undici.