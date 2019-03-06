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Эмери: нужно уважать «Ренн», клуб заслужил выход в 1/8 финала Лиги Европы

Эмери: нужно уважать «Ренн», клуб заслужил выход в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном», который состоится завтра, 7 марта.

«Плотный график — не повод для оправданий. Мы привыкли играть много матчей. «Арсенал» сыграл в субботу, игроки отдохнули в воскресенье, а в понедельник приступили к работе. Думаю, мы будем в порядке в четверг. Матч очень важен, нужно хорошо сыграть и командно, и индивидуально.

Необходимо уважать «Ренн» — клуб здорово сыграл с «Бетисом» в обоих матчах, они заслужили выход в эту стадию турнира. «Ренн» очень хорошо организован, в команде отличные игроки. Понимаем, «Ренну» этот матч также очень важен. Постараемся нейтрализовать лучших игроков соперника и следовать собственному плану на игру», — приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».

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