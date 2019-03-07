Маркиньос — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: сейчас самое время есть своё дерьмо

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед».
«Нельзя на таком уровне так начинать матч. Это тяжёлый момент. Снова всё решили детали. Как у нас говорят в Бразилии, сейчас самое время есть своё дерьмо. То есть не говорить очень много и продолжать работать», – цитирует защитника L’Équipe.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды. Первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает выступление в турнире.