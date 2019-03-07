Манолас: решению судей нет никаких оправданий, это безобразие!

Защитник «Ромы» Костас Манолас остался недоволен судейством в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась в дополнительное время со счётом 3:1 в пользу хозяев. Первая встреча в Риме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эусебио Ди Франческо. Таким образом, «Порту» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Рома» завершила выступление в турнире.

«Мы отдали все силы, но упустили несколько моментов, чтобы сделать счёт 2:2. Нам дали пенальти, но не назначили 11-метровый в ворота «Порту». Арбитр даже не обратился к VAR. Это безобразие! Нельзя взять и выкинуть команду. Судья сообщил, что видеоассистенты сказали ему, что ничего не было. Но контакт был очевидным, это же видно. Не понимаю. Решению судей нет никаких оправданий», – цитирует Маноласа Sky Sport Italia.