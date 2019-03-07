Лопетеги через суд требует у «Реала» € 28 млн за расторжение контракта

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги намерен добиться от клуба выплаты компенсации за разрыв контракта.



Как сообщает AS со ссылкой на Onda Cero, испанский специалист ведёт со своим бывшим клубом разбирательство в суде. Лопетеги требует от «Реала» за расторжение контракта выплаты € 28 млн – суммы, которую он должен был получить по условиям трёхлетнего соглашения, заключённого со «сливочными» летом прошлого года.



«Реал» объявил об отставке Лопетеги с поста главного тренера в конце октября прошлого года. Специалист продержался в мадридском клубе лишь четыре месяца. Под его руководством команда впервые за 17 лет опустилась ниже восьмого места в таблице испанской Примеры, а в его последнем матче потерпела разгромное поражение в принципиальном противостоянии с «Барселоной» (1:5).

Лопетеги: хотел бы работать в лучших лигах, и АПЛ — одна из таких