Вратарь «Ливорно» провалил допинг-тест, в его крови найден метаболит кокаина

Голкипер «Ливорно» Лука Маццони может столкнуться с серьёзными санкциями в связи с употреблением допинга.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 34-летний голкипер сдал тест на допинг после гостевого матча Серии B с «Лечче» (2:3), который состоялся 17 февраля. Комиссия обнаружила в крови Маццони бензоилэкгонин – метаболит кокаина. Лига отстранила игрока на время расследования дела.



В нынешнем сезоне Маццони, контракт которого с клубом истекает летом этого года, принял участие в 20 матчах Серии B, в которых пропустил 25 голов. «Ливорно» после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице первенства с 26 очками в активе. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

Защитник «Ростова» перешёл в «Ливорно»