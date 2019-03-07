Моуринью: в матче «Динамо» — «Спартак» стоит сконцентрироваться на эмоциях

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Интера», «Челси», «Реала» и «Порту» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча состоится 10 марта на стадионе «Химки».

«Матч между «Динамо» и «Спартаком» — точно один из тех, на которые я бы обратил своё внимание. Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать внимание на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния», — приводит слова Моуринью RT.

«Спартак» после 18 туров набрал 29 очков. Москвичи занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 набранными очками в 18 матчах находится на 10-м месте в турнирной таблице.