Фанаты «Динамо» призвали посетить игру со «Спартаком», несмотря на её перенос

Болельщики московского «Динамо» на своём сайте выступили с обращением ко всем поклонникам клуба в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт 10 марта на «Арене Химки».



«Уважаемые Динамовцы! 10 марта мы должны были вернуться домой, но сыграем старейшее дерби страны в Химках. Это событие нанесло всем нам сильный удар, и мнения болельщиков разделились на две части. Часть болельщиков «Динамо» не желает возвращаться на подмосковный стадион, другая часть убеждена, что нужно поддерживать команду в матче с принципиальным соперником вне зависимости от стадиона. Понимаем и одну, и вторую группу болельщиков.



Взвесив все за и против, принято решение не оставлять команду без поддержки в сверхпринципиальном матче! Призываем вас быть в этот день на стадионе и не только поддержать игроков, бьющихся за наш клуб на футбольном поле, но и показать наше отношение к происходящему вокруг арены в Петровском парке. Мы не готовы закрывать глаза на произвол руководства и прочих «ответственных» лиц, виновных в переносе открытия стадиона «Динамо»!



При посещении домашних матчей на «Арене Химки» и любом другом стадионе, кроме стадиона в Петровском Парке, трибуна D отказывается от визуальной поддержки команды, а первые 10 минут всех матчей вне родных стен будут проводиться в тишине в знак протеста против указанного выше произвола», — говорится в заявлении болельщиков бело-голубых.

Что произошло с газоном на «Динамо». Нам объяснили Рассказывает человек, который входит в состав комиссии РПЛ.