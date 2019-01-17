В Венгрии задержан португальский хакер. Его считают участником Football Leaks

Португальская полиция сообщила о задержании человека, которого подозревают в участии деятельности объединения Football Leaks. Еще раз: возможно, задержан тот, благодаря кому стали известны десятки постыдных фактов о деятельности топ-клубов, топ-игроков, топ-организаций. Главный враг большого кэша в большом футболе.



Мужчину задержали в Венгрии, информация о нем засекречена: известно только, что ему 30 лет, и он португалец. Португальские СМИ утверждают, что его зову Руй Пинту, хакер из города Гайя. Полиция предъявила ему обвинения в шантаже и разглашении данных.

То, что именно задержанный связан с Football Leaks, подтверждают и слухи о действиях его адвоката. Якобы тот уже связался с рядом португальских клубов с предложением сделки: деньги в обмен на молчание и отсутствие публикаций об их деятельности.

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Первые данные о личности основателя Football Leaks появились в сентябре. Тогда португальские СМИ опубликовали инсайд о том, что подозреваемый опознан и идентифицирован. После этого на странице организации в фэйсбуке появился пост:«PJ (Polícia Judiciária, – полицейское управление Португалии, – прим. «Чемпионата») ищет меня? LOL #catchmeifyoucan». Хэштег – прямая отсылка на фильм «Поймай меня, если сможешь».



Задержанному, если вся информация по его деятельности подтвердится, грозит до 10 лет тюрьмы. При этом несколько месяцев назад в Bleacher Report публиковался подробный отчет об основателе Football Leaks, и для журналистов он назвал себя Джоном. «Джон» рассказал, что родился в Португалии и когда-то фанател от Роналду. На тот момент у него не было постоянного места дислокации, он переезжал каждые несколько дней.

«Тонкие темные волосы, тонкая борода, джинсовка на футболку. Он много посещает бары, много выпивает, часто уходил оттуда с девушками», – так описывают человека в тексте B/R. Помимо этого сообщалось, что основатель Football Leaks знает не меньше пяти языков и зарабатывает на купле-продаже в интернете. Является ли задержанный тем самым Джоном – пока не сообщается.

При этом Football Leaks – не один человек, а на данный момент кооперация журналистов из самых разных стран и изданий. Наиболее активно в расследования и публикации вовлечено немецкое издание Der Spiegel. Именно главный редактор газеты больше всего общался с «Джоном». Или Руем Пинту. Другие издания, которые входят в круг: L'Espresso, Le Soir, NRC Handelsblad, Mediapart, Politiken, Falter, NewsWeek, El Mundo, The Sunday Times и Expresso. Совместно с 2016 года они нашли и опубликовали около 70 миллионов документов и более 3,4 тб информации о происходящем в футболе. Считается, что всего над расследованиями и их обработкой работали не меньше 60 человек: журналисты, редакторы, эксперты, графические дизайнеры, юристы, специалисты по IT и переводчики.

Этот человек повсюду следует за Месси. Кто он? Нет, не охранник и не свихнувшийся фанат.

Последний крупный слив данных от Football Leaks случился осенью прошлого года. Журналисты раскрыли схемы заключения контрактов ПСЖ с Неймаром и Мбаппе, опубликовали планы топ-клубов по созданию собственной лиги. Мощнее всего проехали по «Манчестер Сити», рассказав все тонкости ухода англичан от финансового фэйр-плей. Объяснялось, что один из крупнейших спонсоров клуба, авиакомпания Etihad, по факту вкладывает лишь 30% (или 9 млн евро) от прописанной суммы. Остальные 70% (67 млн евро) поступают транзитом через компанию от владельца «Сити» шейха Мансура.

В конце прошлого года УЕФА направил в «Манчестер Сити» запрос с просьбой прокомментировать обвинения. На основании заявлений клуба комитет УЕФА по ФФП решал бы вопрос о старте расследования.



В «Сити» ответили, что все обвинения основаны на украденных данных из взломанной почты, призвав УЕФА лучше следить за безопасностью. При этом опубликованную информацию клуб комментировать отказался, поэтому возбуждение расследования относительно возможных финансовых махинаций все еще возможно. Особенно если главный свидетель действительно тот, кого задержала португальская полиция.