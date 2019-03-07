Тренер «Вильярреала»: в матче с «Зенитом» мы доминировали от начала и до конца

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:1).

«Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы использовали все свои сильные стороны. Мы играли в наш футбол, доминировали от начала и до конца. Сумели забить. Это был прекрасный матч с нашей стороны.

Пропущенный гол? Это просто игровой момент. Были уверены, что это офсайд. Оказалось, это не так. Несмотря на то что «Зенит» сравнял счёт, мы продолжали верить в себя и во втором тайме сумели нарастить преимущество.

Знали, что у «Зенита» два выдающихся нападающих, в целом очень сильный состав. Знали, что этих двух нападающих нужно стеречь. Считаю, что ключевой фактор в этой игре — контроль мяча. Мы сумели его наладить и добились победы.

Были удивлены, увидев заявку «Зенита». Не знали, кто может занять место на левом фланге обороны, среди имён не видели чистого левого защитника. Были этим удивлены», — приводит слова тренера «Вильярреала» пресс-служба «Зенита».