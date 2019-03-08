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Эмери: Мхитарян хорошо отыграл на позиции крайнего защитника

Эмери: Мхитарян хорошо отыграл на позиции крайнего защитника
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» (1:3). Наставник лондонцев рассказал, почему перевёл во втором тайме полузащитника Генриха Мхитаряна на позицию крайнего защитника.

«В первую очередь, я принял такое решение, потому что мы здорово играли с «Саутгемптоном» с такой формацией. После удаления я ходил, чтобы у нас оставалась подобная расстановка. Во втором тайме нам нужны были свежие игроки, которые смогли бы помочь в атаке.

К сожалению, нам не удалось создать много моментов, чтобы забить второй мяч. Но я считаю, что Мхитарян провёл очень хороший матч. Ему пришлось 40-50 минут играть правым защитником, он хорошо справился», — приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном»
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