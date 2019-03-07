«Арсенал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ренн» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу французского клуба.

Автором первого мяча стал нападающий «Арсенала» Алекс Айуоби, отличившийся на 3-й минуте. В конце первого тайма «канониры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сократиса Папастатопулоса. На 42-й минуте хавбек «Ренна» Бенжамен Буриго сравнял счёт. В середине второго тайма французскую команду вывел вперёд защитник лондонцев Начо Монреаль, отправивший мяч в собственные ворота. Точку в игре поставил форвард хозяев Исмаила Сарр на 88-й минуте.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» и «Ренн» проведут в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.