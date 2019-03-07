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«Арсенал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном»

«Арсенал» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном»
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ренн» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу французского клуба.

Автором первого мяча стал нападающий «Арсенала» Алекс Айуоби, отличившийся на 3-й минуте. В конце первого тайма «канониры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сократиса Папастатопулоса. На 42-й минуте хавбек «Ренна» Бенжамен Буриго сравнял счёт. В середине второго тайма французскую команду вывел вперёд защитник лондонцев Начо Монреаль, отправивший мяч в собственные ворота. Точку в игре поставил форвард хозяев Исмаила Сарр на 88-й минуте.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» и «Ренн» проведут в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 20:55 МСК
Ренн
Ренн, Франция
3 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 – Айуоби – 3, 1:1 – Буриго – 42, 2:1 – Монреаль – 65 (автогол), 3:1 – Сарр – 88
Удаления: нет – Папастатопулос, 41
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