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«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» принимала «Краснодар». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Автором первого мяча стал нападающий «Валенсии» Родриго, отличившийся на 12-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. В середине первого тайма Родриго оформил дубль, голевой пас отдал защитник Антонио Латорре. На 63-й минуте один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Виктор Классон, забивший после передачи полузащитника Юрия Газинского.

Ответный матч 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

Посмотреть календарь игр плей-офф нынешнего сезона Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
2 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 – Родриго – 12, 2:0 – Родриго – 24, 2:1 – Классон – 63
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