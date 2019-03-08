«Краснодар» проиграл «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» принимала «Краснодар». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Автором первого мяча стал нападающий «Валенсии» Родриго, отличившийся на 12-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. В середине первого тайма Родриго оформил дубль, голевой пас отдал защитник Антонио Латорре. На 63-й минуте один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Виктор Классон, забивший после передачи полузащитника Юрия Газинского.

Ответный матч 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

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