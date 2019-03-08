Сафонов вернул «Краснодару» уверенность, а Классон — надежду

Привыкая жить под давлением

Жил себе скромный провинциальный клуб, идущий собственным путём, не испытывая сколь-нибудь серьёзного давления со стороны. Но результаты росли, задачи становились всё значительнее, а соперники почувствовали конкуренцию. И последствия такого роста результатов не заставили себя ждать. Перед стартом второго отрезка сезона «Краснодар» попытались втянуть в два скандала.

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Сначала увидели свет изыскания, которые ставили под сомнение возраст молодой сенсации «быков» Сулейманова. По сути, никаких фактических последствий – ни для игрока, ни для клуба — не мог иметь ни один из итоговых вариантов. Прямых доказательств нет, но нервотрёпка обеспечена. Теперь же перед важным матчем в Лиге Европы пошло давление на клуб, связанное с сугубо внутренними делами команды.

Игнатьев был выведен из состава основной команды. Парень, конечно, проделал большой объём работы в отсутствие Ари, но существенной пользы для команды принести не смог. Кому-то оказалось выгодно подать это как следствие отказа футболиста досрочно переподписать контракт. Вписали в эту историю и Шапи. Якобы, он также отказался поставить свою подпись под новым контрактом. И всё бы ничего, но ведь Шапи в Испанию поехал, а Иван – нет.

«Мы зимой могли взять нападающего уровня сборной, серьёзной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. И от них требуем уважительного отношения к клубу. Вы должны понимать, что поднимать эту тему нужно как можно меньше. Если хотим, чтобы игроки росли, мы сами разберёмся в ситуации, мы знаем, как действовать в этой ситуации», — заявил перед матчем в Валенсии наставник «быков» Мурад Мусаев.

Ранний нокдаун

О давлении уместно продолжить рассказывать и относительно чисто футбольных моментов. «Валенсия» ожидаемо активно начала встречу, но тренерский штаб гостей готов был к такому развитию событий. У валенсийцев невероятно быстрые фланги, скоростные полузащитники, которые умело и расторопно бегут в атаку. В первой десятиминутке дружина Тораля изрядно погоняла соперника по полю, краснодарцы гнулись, но не ломались.

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Неприятности случились, когда «быки» сумели организовать первую осмысленную позиционную атаку. Ключевой стала потеря перед чужой штрафной площадью. Укол получился молниеносным. Кевин Гамейро вертикальным пасом разрезал центральную ось, Родриго убежал по разряженному правому флангу, Спаич в единоборство с ним на подступах к штрафной вступать не стал, сопроводил форварда хозяев до убойной позиции и безучастно наблюдал за тем, как мяч от подшефного ему футболиста по сумасшедшей траектории улетал в девятку ворот Сафонова. Шансов спасти команду у Матвея не было.

Каких-то вариантов отодвинуть игру от своих ворот и сбить атакующий порыв соперника у подопечных Мусаева не было. Точнее, их им не дали валенсийцы. Давление на ворота Сафонова нарастало и очередная 12-минутка активности завершилась вторым взятием гостевых ворот. Латторе прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную. Во вратарской находилось четверо игроков обороны, но Родриго совершенно беспрепятственно оформил дубль.

Ключевое спасение

И всё могло закончиться уже к исходу первых 30 минут матча, если бы не феноменальное спасение Сафонова. Два форварда «Валенсии» с видимой лёгкостью разобрались с обороной гостей и Гамейро бил с пяти метров по, казалось бы, пустым воротам. Но 20-летний страж ворот не выключился из игры и в отчаянном броске сумел отразить удар. «Давайте, давайте, не спать!» — прокричал Матвей, убегавшим в атаку партнёрам.

И команда проснулась. Главное, что удалось краснодарцам, это перевести игру на половину поля хозяев. Начало просматриваться фирменное владение мячом, заработали фланги. За последние 15 минут тайма гости заработали 3 угловых. И хоть розыгрыш этого стандартного положение не является сильной стороной «Краснодара», сам факт говорит о том, что игрокам обороны «Валенсии» было в эти минуты непросто.

Впервые по-настоящему вступил в игру голкипер хозяев, когда Дмитрий Стоцкий мощно пробил с 17 метров. Показалось, что Нето был пойман на противоходе, но бразилец сумел переложить корпус и потащил сложнейший мяч. Уже в добавленное арбитром время гости заработали право на штрафной. Пущенный с правого фланга мяч перелетел всех игроков обороны и Спаич бил в открытый угол без сопротивления, но в створ ворот не попал.

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Вышел Ари и Классон забил

Перерыв нисколько не остудил атакующий порыв российской дружины. Первые 10 минут «быки» контролировали мяч на подступах к штрафной площади и даже создали момент, вполне тянувший на статус голевого. Петров замыкал прострел с правого фланга, но мяч в считанных сантиметрах разминулся со стойкой ворот.

Во всех матчах, сыгранных «Краснодаром» в 2019 году, команде не хватало центрфорварда, который мог бы решить исход момента в штрафной площади соперника. Ари пока не готов играть полный матч на таком уровне, и Мусаев выдвинул на острие Классона. И казалось от Виктора, который в каждом из последних трёх матчей имел по 2-3 голевых момента, отвернулась Фортуна.

Долги она вернула шведу в самый нужный для «Краснодара» момент. Юрий Газинский исполнил шикарный заброс за спину Пиччини, который прозевал рывок Классона, Виктор грамотно поставил корпус, сблизился с вратарём и аккуратно катнул мяч в ближний угол. Сам Ари, кстати, к тому моменту уже 8 минут прибывал на поле. Команда перешла к привычной расстановке и сразу пришёл результат.

Исход рабочий, шансы есть

Пропущенный хозяевами гол, если не деморализовал хозяев, то погрузил их в заметное уныние. Появившийся на 70-й минуте Денис Черышев был активен, заработал важный для команды угловой на 88-й минуте. Концовка встречи получилась нервной и, отчасти, грубой. Подлили масла в огонь Сафонов, который едва не привёз гол в свои ворота, и Ольссон, который продемонстрировал навыки рукопашного боя и лишь чудом не был изгнан с футбольного поля.

И это была бы уже слишком серьёзная потеря. Да, игра этого шведского парни вау-эффекта пока не вызывает, но Мусаеву буквально некого будет выставлять на ответный матч. Каборе и Мартынович пропустят игру из-за дисквалификации, Газинский прихрамывая досрочно покинул поле. В концовке матча на поле появился и Сулейманов, но об атаке он не помышлял, а дисциплинированно отработал в обороне на месте правого полузащитника.

Концовка первого тайма и большая часть второго оставляют сдержанный оптимизм перед ответной игрой.