Португалия существенно сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия существенно приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.

В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил «Валенсии» (1:2), а «Зенит» дома проиграл другой испанской команде – «Вильярреалу» (1:3). Таким образом, Россия не заработала баллов.

В активе Португалии 0,6 балла, отставание от России сократилось до 3,1 балла. В Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Рому» (3:1) и прошёл дальше, а «Бенфика» в Лиге Европы уступила загребскому «Динамо» (0:1).

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 100,712

2. Англия – 78,320

3. Италия – 74,011

4. Германия – 70,784

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,382

7. Португалия – 47,232.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.



Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.