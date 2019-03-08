Олссон: в первые 25-30 минут «Краснодар» проявил слишком много уважения

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон прокомментировал поражение от «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2). Встреча состоялась в Испании.

«В первые 25-30 минут мы проявили к сопернику слишком много уважения и сыграли не лучшим образом. Мы прибавили во втором тайме, создали неплохие моменты и забили важный гол. Знаем, что дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре», — цитирует шведского полузащитника официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

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