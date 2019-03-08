Безголевая серия Дзюбы составляет более 1000 минут

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» дома уступил «Вильярреалу» — 1:3. Автором единственного мяча у питерцев стал иранский форвард Сердар Азмун.

Артём Дзюба продлил свою безголевую серию, которая теперь составляет 1011 минут (учитывается лишь основное время). Последний раз нападающий поражал ворота соперников 25 октября 2018 года, когда питерцы в групповом раунде Лиги Европы обыграли «Бордо» (2:1).

В текущем сезоне чемпионата России на счету форварда сборной России пять голов и две результативные передачи в 17 матчах. Он остаётся лучшим бомбардиром питерцев.

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.