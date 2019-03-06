Семак: Дзюба свои голы забьёт, и сделает это, когда будет нужнее всего

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» поделился мнением о безголевой серии форварда команды Артёма Дзюбы. Напомним, нападающий не забивает с октября прошлого года.



«Что происходит с Дзюбой? Самое главное, что команда выигрывает. На данном этапе забивают другие, но придёт время, когда Артём будет забивать. Он делает всё со своей стороны, чтобы как можно лучше подготовиться. Мы тоже делаем всё для этого. Он свои голы забьёт, и сделает это, когда будет нужнее всего», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал» состоится завтра, 7 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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