Маркизио — о проигрыше «Зенита» в ЛЕ: настоящие бойцы никогда не сдаются

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своём «инстаграме» подбодрил партнёров после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоялся накануне, 7 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.



Итальянский хавбек опубликовал фотографию петербургской команды и сопроводил её следующей подписью: «Давайте сохраним это пламя все вместе! Настоящие бойцы никогда не сдаются».

Маркизио – о проигрыше «Зенита» в ЛЕ: настоящие бойцы никогда не сдаются Фото: «Инстаграм» Клаудио Маркизио

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.



Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».