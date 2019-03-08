Шуньич: ситуация Ракицкого? Украинцы не понимают — спортсмены не любят политику

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился мыслями о конфликте между Россией и Украиной, а также высказался на тему критики игрока «Зенита» Ярослава Ракицкого, перешедшего в петербургский клуб из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно.



«Являются ли народы России и Украины братскими? Для меня — да. Вам, наверное, виднее, но мне эта ситуация напомнила Югославию. Мне очень непонятна нынешняя ситуация между вашими странами. Не понимаю, как всё так растянулось и не закончилось до сих пор. Надеюсь, вражда закончится, и Россия с Украиной снова станут друзьями.



Что касается ситуации Ракицкого, мне грустно видеть такое. Жаль, что украинцы не понимают: спортсмены вообще не любят политику. Мы смотрим на вещи по-другому. Не вижу ничего дурного в решении Ракицкого. Он хотел лучшего своей карьере. Я играл против Ярослава в «Шахтёре» — это очень сильный защитник», — цитирует Шуньича Sport24.

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