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Китайская футбольная ассоциация опровергла приглашение в сборную Моуринью

Китайская футбольная ассоциация опровергла приглашение в сборную Моуринью
Футбол / Прочие турниры

Португальский специалист Жозе Моуринью не возглавит сборную Китая. Китайская футбольная ассоциация выступила с официальным сообщением, в котором опровергла появившуюся информацию о возможном назначении Моуринью в национальную команду

«Новости о том, что ассоциация пригласила известного тренера Моуринью на пост главного тренера национальной сборной, не соответствуют действительности. Для СМИ и болельщиков: пожалуйста, не верьте этому», — говорится в заявлении.

При этом китайская футбольная ассоциация не упомянула имя Фабио Каннаваро, который также назывался в числе претендентов на пост наставника сборной Китая. В СМИ сообщалось, что итальянец останется во главе «Гуанчжоу Эвергранд» и возглавит национальную команду.

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