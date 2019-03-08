Китайская футбольная ассоциация опровергла приглашение в сборную Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью не возглавит сборную Китая. Китайская футбольная ассоциация выступила с официальным сообщением, в котором опровергла появившуюся информацию о возможном назначении Моуринью в национальную команду

«Новости о том, что ассоциация пригласила известного тренера Моуринью на пост главного тренера национальной сборной, не соответствуют действительности. Для СМИ и болельщиков: пожалуйста, не верьте этому», — говорится в заявлении.

При этом китайская футбольная ассоциация не упомянула имя Фабио Каннаваро, который также назывался в числе претендентов на пост наставника сборной Китая. В СМИ сообщалось, что итальянец останется во главе «Гуанчжоу Эвергранд» и возглавит национальную команду.