Лепёхин: «Зенит» не опозорился, но разочаровал болельщиков

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал домашнее поражение команды от испанского «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.



«Зенит» не опозорился, но разочаровал, как болельщиков, так и людей, которые просто смотрели игру. Он не сделал того, что должен был. Ракицкий — опытный футболист. Его ошибки в обороне никак не связаны с невызовом в сборную Украины.



Недооценки соперника «Зенитом» быть не могло. Футболисты всё осознают. Испанский чемпионат – это не чемпионат России. Любая команда из Испании – серьёзный соперник. Для чемпионата России у «Зенита» очень крепкий состав. Я не слежу за футболистами на трансферном рынке. Однако если проблемы с составом присутствуют, то их надо было предвидеть. Если мы хотим выигрывать серьёзные турниры, то нужно искать резерв за пределами нашего чемпионата.



«Зенит» мало бил с дальних позиций, в отличие от «Вильярреала». Почти все команды в Европе при малейшей возможности стараются нанести удар. На это способен почти каждый её игрок. У питерцев попыток дальних ударов было мало. Игроки хотели создать идеальную ситуацию для удара», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Веденеев: «Зенит» в игре с «Вильярреалом» не угадал ни с составом, ни с тактикой