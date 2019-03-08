Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич стал победителем голосования за звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».



Сербский форвард отметился голом и двумя результативными передачами в ответном матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира с мадридском «Реалом», чем помог своей команде одержать победу со счётом 4:1 и выйти в четвертьфинал после домашнего поражения со счётом 1:2.



В голосовании Тадич обошёл вратаря «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льориса, форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и нападающего «Порту» Муссу Марегу.



Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Боруссия» (Дортмунд) – «Тоттенхэм» (0:1), «Реал» – «Аякс» (1:4), «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Порту» – «Рома» (3:1 ДВ).

Летом от Тадича отказался «Саутгемптон». Теперь он ставит на колени «Реал» Сербский гений.