Тактаров: Фергюсона и уважают, и боятся. Это было и у еврейского осетина Сталина

Бывший боец UFC и актёр Олег Тактаров в своём «инстаграме» поделился мыслями о роли экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в победе команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (3:1).



«Манчестер Юнайтед» не лучшим составом победил неплохой состав «ПСЖ». Это очень знаковая победа. Как раз то, почему у японцев есть выражение: «За учителя дают тысячу чемпионов». Я говорю не про Сульшера, хотя он тоже молодец, потому что в Норвегии вытворял чудеса. Я говорю про Алекса Фергюсона. Думаю, его присутствие в раздевалке решает всё. Заходит человек в раздевалку, и срабатывает «эффект белого тренера», как я его называю. Это эффект тренера, которого и уважают, и боятся. Это происходит на уровне подсознания. Подошёл, посмотрел, и вся команда из 11 человек забегала, как савраски. Такие вещи ни криком, ни чем-либо ещё невозможно получить. Оно либо есть, либо нет.



Думаю, «эффект белого тренера» был очень хорошо развит у еврейского осетина Сталина и мегрела Берии. Вот так вот вся страна на них реагировала», — сказал Тактаров.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.