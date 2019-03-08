Коклен: у «Валенсии» есть мастерство для победы в противостоянии с «Краснодаром»

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен поделился своими эмоциями после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.



«Мы очень хорошо играли в первом тайме и могли лучше сыграть во втором. Тем не менее мы победили, и у нас достаточно мастерства, чтобы выиграть полностью это противостояние», — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.



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