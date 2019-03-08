Клопп: план «Ливерпуля» не изменился, мы по-прежнему намерены выигрывать матчи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед домашним матчем 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли».

«К счастью, нам не нужно многое менять. План «Ливерпуля» не изменился, мы по-прежнему намерены выигрывать матчи, и это достаточно сложно.

Мы узнаем результат «Сити» до начала нашей встречи, но не будем сильно суетиться по этому поводу. Мы боремся за первое место в Премьер-Лиге, и важно сохранять оптимизм.

Наша единственная проблема на этой неделе — «Бёрнли». Нужно выступить очень хорошо, чтобы обыграть эту команду», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» пройдёт на стадионе «Энфилд» 10 марта. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

«Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.