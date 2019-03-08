Жена В. Березуцкого: 99 % мужчин были в такой же ситуации, как Кокорин и Мамаев

Ольга Березуцкая, супруга бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, прокомментировала ситуацию с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Поддержала бы мужа в такой ситуации? Естественно, если ты находишься с человеком. Я больше чем уверена, что 99,99% мужчин были в такой ситуации в нашей стране и не только в нашей.

Никто не говорит, что это хорошо. Так делать нельзя. У меня сын. Мы воспитываем детей.

Мы, естественно, как жёны, которые безумно любим своих мужей и гордимся ими, поддержали бы их в любой ситуации. От таких моментов никто не застрахован.

Позиция супруги Мамаева? Зачем ходить на все эфиры на телевидение? Всё равно никогда не докажешь.

Главное – поддержка твоего близкого человека, чтобы ты не забывала не только на эфиры ходить, но и к мужу, пока он там находится», — сказала Березуцкая в эфире передачи Commandos с Марией Командной.