Головин — о Кокорине и Мамаеве: в Калтане видел многое, но там никого не сажают

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями об аресте нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также сравнил работу правоохранительных органов в Москве и Калтане, уроженцем которого он является.



«Почему решил поддержать Кокорина и Мамаева? Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали. Но то, что сейчас происходит, насколько это затянулось – это точно ненормально. Там, откуда я родом, я столько всего видел – как дерутся, пьяные или вообще неважно, что происходит, но никого никто не сажает. А здесь всё затянулось», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября. Их арест в феврале был продлён до 8 апреля.