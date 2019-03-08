Руди Гарсия — об увольнении Ди Франческо: у руководителей «Ромы» короткая память

Бывший главный тренер «Ромы» Руди Гарсия, который в настоящее время возглавляет «Марсель», прокомментировал решение римского клуба отправить в отставку Эусебио Ди Франческо. По мнению французского специалиста, это решение было ошибочным.

«У некоторых людей слишком короткая память. Решение уволить Ди Франческо было несправедливым.

Если человек выводит свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, это значит, что он является очень хорошим тренером. К сожалению, у руководителей «Ромы» очень короткая память и нехватка терпения.

Уверен, что Эусебио смог бы добиться больших успехов с римским клубом, если бы ему дали больше времени», — приводит слова Гарсии Football-Italia.

Отметим, что сегодня, 8 марта, «Рома» объявила о назначении на пост главного тренера клуба Клаудио Раньери. Он будет исполнять обязанности наставника команды до конца сезона.