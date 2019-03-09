«Вердер» нанёс поражение «Шалкье» в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги

«Вердер» одержал победу в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04». Встреча, проходившая в Бремене, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 26-й минуте гостей вывел вперёд Брил Эмболо. Ещё до перерыва Милот Рашица восстановил равновесие. В начале второго тайма Макс Крузе реализовал пенальти, после чего «Вердер» вышел вперёд. На 73-й минуте Рашица оформил дубль, но Эмболо сократил отставание в счёте до минимума за пять минут до конца основного времени. Уже в компенсированное время Мартин Харник установил окончательный счёт.

«Вердер» набрал 36 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» с 23 набранными очками занимает 14-е место. Отметим, что «Вердер» не проигрывает уже в восьми последних матчах в Бундеслиге.