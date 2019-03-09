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«Вердер» нанёс поражение «Шалкье» в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги

«Вердер» нанёс поражение «Шалкье» в стартовом матче 25-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия

«Вердер» одержал победу в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04». Встреча, проходившая в Бремене, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 26-й минуте гостей вывел вперёд Брил Эмболо. Ещё до перерыва Милот Рашица восстановил равновесие. В начале второго тайма Макс Крузе реализовал пенальти, после чего «Вердер» вышел вперёд. На 73-й минуте Рашица оформил дубль, но Эмболо сократил отставание в счёте до минимума за пять минут до конца основного времени. Уже в компенсированное время Мартин Харник установил окончательный счёт.

«Вердер» набрал 36 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» с 23 набранными очками занимает 14-е место. Отметим, что «Вердер» не проигрывает уже в восьми последних матчах в Бундеслиге.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
08 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Вердер
Бремен
4 : 2
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 – Эмболо – 26, 1:1 – Рашица – 31, 2:1 – Крузе – 51 (пен), 3:1 – Рашица – 73, 3:2 – Эмболо – 85, 4:2 – Харник – 90+4
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