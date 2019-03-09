Раньери: «Роме» необходимо работать над психологией

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери отметил, что команде необходимо работать над психологией.



«Фанаты хотят, чтобы игроки чувствовали значимость клубной футболки. Я прошу их отдать всё. Первый аспект, над которым мы должны работать, — психологический, потому что после двух поражений и вылета из Лиги чемпионов игроки опустошены.



Болельщики страстны, поэтому логично, что они недовольны результатами. Но если они видят, что команда сражается и отдаёт всё, они ценят усилия. Я хочу сказать фанатам, что сейчас особенное время. У нас есть шанс вернуться в Лигу чемпионов. Поддержка важна особенно в непростые времена», — приводит слова Раньери Football Italia.



Напомним, 7 марта руководство римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, который возглавлял команду с июня 2017 года. Последним местом работы Раньери был «Фулхэм», должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

«Рома» объявила о назначении Раньери