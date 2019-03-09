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«Атлетико» — «Леганес»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:15

«Атлетико» — «Леганес»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:15
Футбол / Испания

Сегодня, 9 марта, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Леганес». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Его ассистентами назначены Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Давид Хесус Пинто Эррера.

В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы набрали 53 очка и отстают от лидирующей «Барселоны» на семь баллов. «Леганес» (33) — на 13-м месте.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Леганес» на «Чемпионате»

Испания - Примера. 27-й тур
09 марта 2019, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Леганес
Леганес
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