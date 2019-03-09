«Атлетико» — «Леганес»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 9 марта, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Леганес». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Его ассистентами назначены Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Давид Хесус Пинто Эррера.

В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы набрали 53 очка и отстают от лидирующей «Барселоны» на семь баллов. «Леганес» (33) — на 13-м месте.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Леганес» на «Чемпионате»