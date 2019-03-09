Румменигге: уверен, что Хамес в следующем сезоне будет играть за «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса в следующем сезоне. Напомним, права на колумбийского игрока принадлежат «Реалу».



«Уверен, что Хамес в следующем сезоне будет играть за „Баварию“. Я по-прежнему считаю себя большим поклонником Хамеса и думаю, что главный тренер Ковач разделяет мои взгляды и доволен футболистом. Мы должны использовать имеющуюся опцию до 15 июня. В „Баварии“ им все довольны, поэтому ему стоит остаться», — приводит слова Румменигге Goal.com.



Родригес защищает цвета «Баварии» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах.