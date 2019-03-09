У Окслейд-Чемберлена возникли проблемы с мышцами в матче за дубль «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен испытывал проблемы с мышцами во время матча за дубль клуба с «Дерби Каунти» (3:1), сообщает официальный сайт «Ливерпуля».



В ходе медицинского обследования у Окслейд-Чемберлена было выявлено мышечное напряжение. Отмечается, что повреждение футболиста не является серьёзным.



Напомним, Окслейд-Чемберлен получил разрыв крестообразных связок колена в апреле прошлого года в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2). Он вернулся в матче за молодёжный состав команды с «Дерби Каунти».



25-летний Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 38 млн. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действителен до лета 2022 года.

Окслейд-Чемберлен выйдет на поле впервые с апреля 2018 года в матче за дубль