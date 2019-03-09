«Барселона» — «Райо Вальекано»: прямая видеотрансляция начнётся в 20:30

Сегодня, 9 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Его ассистентами будут Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный арбитр — Даниэль Давид Байгес Донес.

В матче первого круга команды «Барселона» одержала гостевую победу со счётом 3:2.

«Барселона» является лидером турнирной таблицы в Примере. Каталонцы в 26 турах набрали 60 очков. Они опережают занимающий второе место «Атлетико» на семь баллов. «Райо Вальекано» (23) — на 19-м месте.

Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Райо Вальекано» на «Чемпионате»