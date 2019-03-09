Источник: окружение Гвардиолы опровергло слухи о договорённости с «Ювентусом»

Главный тренер Хосеп Гвардиола не планирует возглавить «Ювентус», утверждает Evening Standard со ссылкой на источники в окружении испанского специалиста. Ранее появилась информация, согласно которой Гвардиола в беседе пообещал руководству туринцев возглавить клуб по окончании сезона.

СМИ связывали возможный уход Гвардиолы с тем, что ФИФА проводит расследование в отношении «Манчестер Сити» на предмет возможного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Гвардиола ранее заявил, что полностью доверяет руководству «Манчестер Сити». Каталонец не стал комментировать начало расследования в отношении клуба.

В настоящее время «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2020 года. Соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2021 года.