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Кальдерон: Моуринью может возглавить «Реал» уже на следующей неделе

Кальдерон: Моуринью может возглавить «Реал» уже на следующей неделе
Футбол / Испания

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мадридский клуб уже на следующей неделе.

«Насколько знаю, Моуринью подпишет контракт до конца сезона и ещё на три года. Его зарплата составит около 20 млн в год.

Для Переса Моуринью будет отличным вариантом, который защитит его от недовольства фанатов, журналистов и игроков. Но Моуринью будет непросто. Думаю, следующие три месяца будут очень тяжёлыми», — цитирует Кальдерона BT Sport.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Примеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить главного тренера Сантьяго Солари. В нынешнем сезоне «Реал» не смог преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Также мадридцы в полуфинале Кубка Испании проиграли «Барселоне».

«Реал» решил уволить Солари, основной вариант на замену — Моуринью
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