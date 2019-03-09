Кальдерон: Моуринью может возглавить «Реал» уже на следующей неделе

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мадридский клуб уже на следующей неделе.

«Насколько знаю, Моуринью подпишет контракт до конца сезона и ещё на три года. Его зарплата составит около 20 млн в год.

Для Переса Моуринью будет отличным вариантом, который защитит его от недовольства фанатов, журналистов и игроков. Но Моуринью будет непросто. Думаю, следующие три месяца будут очень тяжёлыми», — цитирует Кальдерона BT Sport.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Примеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить главного тренера Сантьяго Солари. В нынешнем сезоне «Реал» не смог преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Также мадридцы в полуфинале Кубка Испании проиграли «Барселоне».