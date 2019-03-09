ЦСКА — «Рубин»: Нисимура забил дебютный гол за «армейцев»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает казанский «Рубин». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 33-й минуте «армейцы» ведут — 1:0.



На 24-й минуте счёт открыл японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура. Этот гол стал для японского форварда первым в официальных матчах за московскую команду. Результативную передачу в этом эпизоде на свой счёт записал Фёдор Чалов.



Напомним, Нисимура перешёл в московский ЦСКА из японского клуба «Вегалта Сендай» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне японец принял участие в 5 матчах за ЦСКА. Напомним, с 2010 по 2013 год за ЦСКА выступал соотечественник Нисимуры — полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда, который впоследствии перешёл в «Милан».