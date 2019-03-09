Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона в своём «инстаграме» пошутил над нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.



Француз опубликовал фотографию бразильского форвада, наблюдающего за игрой с трибуны, и сопроводил её следующей подписью: «Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце».



Вероятно, Кантона таким образом пошутил на тему травматичности Неймара, который из-за тяжёлых травм пропускает важные матчи «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне бразилец сыграл в первом матче 1/8 финала турнира с «Реалом» (1:3), однако затем травмировался и не помог команде в ответной встрече, где парижане также уступили (1:2). В этот раз Неймар пропустил обе игры 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед», а «ПСЖ» вновь вылетел из Лиги чемпионов.



Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю Фото: «Инстаграм» Эрика Кантона