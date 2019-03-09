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Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю

Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю
Футбол / Лига чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона в своём «инстаграме» пошутил над нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

Француз опубликовал фотографию бразильского форвада, наблюдающего за игрой с трибуны, и сопроводил её следующей подписью: «Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце».

Вероятно, Кантона таким образом пошутил на тему травматичности Неймара, который из-за тяжёлых травм пропускает важные матчи «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне бразилец сыграл в первом матче 1/8 финала турнира с «Реалом» (1:3), однако затем травмировался и не помог команде в ответной встрече, где парижане также уступили (1:2). В этот раз Неймар пропустил обе игры 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед», а «ПСЖ» вновь вылетел из Лиги чемпионов.

Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю
Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю
Фото: «Инстаграм» Эрика Кантона
Источник: отец Неймара пытался устроить потасовку с Кантона
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