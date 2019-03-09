Магнуссон — о победе ЦСКА в игре с «Рубином»: важные очки для попадания в тройку

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился мыслями о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0).



«Сегодня был хороший матч. Мы долго ждали первого гола. Когда он был забит, стало проще играть. Понимали, что у соперников за спинами есть пространство, которое нам следует использовать, и мы смогли забить три мяча. Мы знаем «Рубин», хорошая команда. Тяжело её сломить. Мы знали, как с ними играть, и готовились. В итоге ЦСКА забил три хороших мяча. Очень важные очки, чтобы попасть в тройку.



Как защитник, всегда расстраиваюсь, когда партнёры по команде не реализуют моменты. Нам просто нужно быть терпиливыми. У нас хорошие игроки, и я доверяю им в том, что касается забитых мячей, а они мне — в защите. У «Рубина» было мало моментов? У нас хорошая защита. Мы пропустили всего 10 голов, и по этому показателю ЦСКА один из лучших в лиге. Доволен сегодняшней игрой в защите», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

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