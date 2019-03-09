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Нисимура: самое сложное для меня в России — это пробки

Нисимура: самое сложное для меня в России — это пробки
Футбол / РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев». 22-летний японец стал автором первого гола.

«Во время установки и разбора теории игры тренеры много говорили, что придётся проявить небольшое терпение. Мы все понимали, что важно будет забить.

Что для меня самое сложное в России — язык, погода или взаимодействие с партнёрами? Самое сложное для меня в России — это пробки.

Виктор Михайлович сказал во время занятий по теории, что двум нападающим нужно играть близко.Что касается моей игры, то буду показывать ещё больше. Сейчас не могу утверждать, что показываю свой максимальный уровень игры», — передаёт слова Нисимуры корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

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