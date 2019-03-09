Месси вышел на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в Примере

Встреча 27-го тура Примеры с мадридским «Райо Вальекано» стала для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 443-й в составе каталонского клуба в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».
31-летний аргентинец обошёл бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту (442) и вышел на чистое второе место в истории клуба по этому показателю.
Лидеры «Барселоны» по количеству сыгранных матчей в Примере
1. Хави — 505
2. Лионель Месси — 443
3. Андрес Иньеста — 442
4. Карлес Пуйоль — 392
5. Мигель Бьянкетти — 391.
Месси выступает за основную команду «Барселоны» с 2003 года. Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено продлить контракт с форвардом до 2023 года.
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