Месси вышел на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в Примере

Встреча 27-го тура Примеры с мадридским «Райо Вальекано» стала для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 443-й в составе каталонского клуба в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере».

31-летний аргентинец обошёл бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту (442) и вышел на чистое второе место в истории клуба по этому показателю.

Лидеры «Барселоны» по количеству сыгранных матчей в Примере

1. Хави — 505

2. Лионель Месси — 443

3. Андрес Иньеста — 442

4. Карлес Пуйоль — 392

5. Мигель Бьянкетти — 391.

Месси выступает за основную команду «Барселоны» с 2003 года. Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено продлить контракт с форвардом до 2023 года.

Посмотреть статистику игроков испанского первенства можно на «Чемпионате».