«Вест Бромвич» уволил главного тренера, команда борется за выход в Премьер-лигу

«Вест Бромвич» на своём официальном сайте объявил об отставке Даррена Мура с поста главного тренера команды.



Причиной увольнения английского специалиста стало отсутствие стабильности в результатах. В последних трёх матчах «дрозды» дважды потерпели поражение и один раз сыграли вничью.



Мур возглавил «Вест Бромвич» в ходе сезона-2017/18. Под его руководством команда сумела улучшить результаты, однако в итоге не избежала вылета из Премьер-лиги.



После 36 туров «дрозды» с 61 очком в активе занимают в турнирной таблице Чемпионшипа четвёртое место, позволяющее участвовать в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу. Выше располагаются лишь «Норвич Сити» (72), «Лидс Юнайтед» (70) и «Шеффилд Юнайтед» (68). С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».