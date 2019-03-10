Дембеле получил мышечную травму и может пропустить ответный матч с «Лионом» в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил мышечное повреждение в концовке матча 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано».



Как сообщает Sport.es, в ближайшее время 21-летний французский футболист пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станет известна степень серьёзности его травмы. В настоящий момент в клубе обеспокоены повреждением Дембеле и не уверены в его участии в предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».



Матч «Барселона» – «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Первая встреча команд, прошедшая на арене «Стад де Люмьер» в Лионе 19 февраля, завершилась со счётом 0:0. С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».



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