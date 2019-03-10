Галактионов: планируется, что в марте Чалов будет вызван в национальную команду

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему не вызвал нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова на два товарищеских матча — со Швецией (22 марта) и Норвегией (25 марта).

«По согласованию с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым, с которым мы неоднократно встречались, обсуждали взаимодействие наших команд и приоритеты национальной сборной. Чалова на сегодняшний день в нашем списке нет. Планируется, что он будет вызван в марте в национальную сборную», — приводит слова Галактионова пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 19 матчах. 20-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров турнира.