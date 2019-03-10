Пике: сумма трансфера завысила ожидания от игры Коутиньо

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (3:1) поделился мнением об игре полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо.



«Филиппе проводит хороший сезон. Очевидно, он стоил много денег, поэтому ожидания от уровня его игры завышены. Так обстоят дела. Мы должны понимать реакцию болельщиков, потому что они многое для нас значат, но внутри команды мы должны оказать Коутиньо поддержку. Он нам нужен в лучшей форме на конец сезона. Уверен, он будет в лучшей форме», — приводит слова Пике Marca.



Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 135 млн. Контракт бразильца с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

Вальверде: Пике отлично выбирает позицию и мог бы играть в полузащите