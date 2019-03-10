Клопп пожаловался на расписание в Премьер-лиге из-за ответной игры с «Баварией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команде было бы намного проще готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», если бы встреча 30-го тура АПЛ с «Бёрнли» состоялась на один день раньше.

«Не думаю, что кто-то в Премьер-лиге размышляет об этом. Им это не интересно. Конечно, есть большая разница между матчем в субботу и воскресенье.

Если бы у нас было три свободных дня, в воскресенье мы бы начали восстановление, в понедельник провели небольшую тренировку, во вторник — комплексную и уже в среду приняли участие в матче.

Сейчас воскресенье, поэтому понедельник уйдёт на восстановление, и только во вторник мы проведём какую-то тренировку. Это совершенно другая ситуация.

Люди думают, что мы ищем оправдания, но это не так. Мы принимаем всё как есть, но кто-то должен подумать об этом, тот, кто ответственен за решения.

Не понимаю, почему мы сыграем с «Бёрнли» в воскресенье в 15:00, а не в субботу в 18:00. Спросите об этом у телеканала, который транслирует встречу», — приводит слова Клоппа Goal.

Матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится в Мюнхене 13 марта. Первая игра завершилась со счётом 0:0.