Румменигге предложил Швайнштайгеру вернуться в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что хотел бы вновь видеть полузащитника «Чикаго Файр» Бастиана Швайнштайгера в мюнхенском клубе.



«Бавария» всегда заинтересована в том, чтобы связать бывших игроков с клубом. Я хотел бы видеть Бастиана Швайнштайгера в команде. Знаю, когда-нибудь он вернётся в Мюнхен.



Прощальный матч Швайнштайгера — один из самых эмоциональных моментов прошлого года. Болельщики были очень рады увидеть своего кумира вновь на родном стадионе. Мы с Бастианом постоянно пишем друг другу сообщения, иногда созваниваемся. Я сказал ему подумать над вариантом с возвращением в «Баварию». Думаю, если это покажется ему заманчивым, он вернётся", — приводит слова Румменигге Abendzeitung.

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