«Ливерпуль» — «Бёрнли»: Мане, Салах и Фирмино сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бёрнли» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.



«Бёрнли»: Хитон, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Корк, Макнил, Вествуд, Хендрик, Вуд, Барнс.



«Ливерпуль» набрал 70 очков в 29 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 74 очка в 30 матчах. Третье место в таблице занимает «Тоттенхэм Хотспур» (61).